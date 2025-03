La capolista New Team riceve la visita del San Vito . I Diavoli Rossi lunedì nel posticipo contro lo Sporting Vagli

Con la capolista del girone B Vorno, che mercoledì 12 alle 15.30 recupererà la sfida contro lo Spianate, oggi si gioca l’ottava di ritorno. Nel girone A la capolista New Team riceve la visita del San Vito alle 15, mentre la seconda il Filicaia Diavoli Rossi gioca lunedì sera a Castelnuovo contro lo Sporting Vagli. Le altre gare in programma alle 14.30: Aquila Sant’Anna-Coreglia e Lucca Ovest-Casciana Poggio, alle 15 Barga-Baston Villa Qrv e Pontecosi Lagosì-San Lorenzo, chiude il quadro alle 15.30 Calcistica Popolare Trebesto-Farneta. Nel girone B la capolista Vorno ospiterà il Bargecchia alle 15, mentre la diretta inseguitrice Sant’Alessio andrà a giocare sul campo del Veneri. Alle 14.30 scenderanno in campo anche Traversagna-Lido di Camaiore e alle 15 Real Borgo Pittini-Atletico Marginone, Villa Basilica-Galleno. Lunedì alle 20.30 i due posticipi Lammari-Bioacqua Av Le Case a Castelvecchio di Compito e Stiava-Spianate.

Alessia Lombardi