La bussola per scuola e formazione. Quattro giorni con “Orientando“

La mission ora è possibile: orientarsi. E non solo nella scelta della scuola superiore, ma anche dell’istituto comprensivo, e poi oltre il diploma, dai percorsi formativi, l’università, la specializzazione. In una parola il futuro che da ieri e fino a lunedì dà appuntamento al Real Collegio grazie a “Orientando“. Qui i giovani e le loro famiglie troveranno 80 postazioni dove scuole, istituti scolastici, università, centro per l’impiego, avviamento professionale e consulta scolastica forniranno informazioni di dettaglio sulla propria attività, in modo da offrire elementi utili alla scelta del percorso da intraprendere sia agli studenti che usciranno quest’anno dalle scuole secondarie di primo grado, sia per quanti usciranno dalle scuole secondarie di secondo grado.

“Per quattro giorni il Real Collegio sarà la cittadella della scuola grazie a Orientando – dichiara l’assessore alla pubblica istruzione, Simona Testaferrata –. Un evento importante, con più valenze. Da una parte infatti permette alle scuole di incontrarsi e interagire per un’occasione di vero arricchimento reciproco. Dall’altra risponde ai dubbi e ai legittimi desideri di informazione di ragazzi e famiglie, per poter scegliere con nozione di causa la propria strada. Per essere felici, perchè indovinare il percorso giusto per le proprie attitudini vuol dire vivere bene. La modalità, quando si tratta di ragazzi è quella cosiddetta “Peer to peer“, le informazioni transitano dai ragazzi delle scuole ai loro coetanei, ed è il modo migliore per veicolare messaggi chiari e utili“. Tra gli “standisti“ anche i corsi Its. “Un’opportunità importante – così l’assessore Testaferrata – perchè permette di specializzarsi con un biennio di studi e un secondo diploma“.

All’inaugurazione di ieri, allietata dall’esibizione del coro Arcobaleno, oltre all’assessore all’istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata, c’erano il vicesindaco Giovanni Minniti, che ha portato anche i saluti del sindaco Maro Pardini, il vicepresidente della Provincia di Lucca Nicola Conti, la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara Ilaria Baroni, il presidente della Fondazione Banca del Monte Andrea Palestini. Dopo la visita agli stand, il pomeriggio è proseguito con due incontri: “Essere me stesso fin da piccolo” il mondo visto con gli occhi dei bambini: sguardi verso il futuro, con relatore Antonio di Pietro, pedagogista ludico, formatore, docente dell’Università di Firenze e “Bambini e adolescenti digitali”, con relatore Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta dell’Università Politecnica delle Marche.

Il programma andrà avanti nei prossimi tre giorni. In particolare oggi per tutta la giornata ci saranno gli stand informativi aperti al pubblico e workshop, laboratori ed esibizioni a cura delle scuole. Domani oltre agli stand informativi e workshop, alle 15.30 ci sarà l’incontro con il pubblico “A scuola con il corpo: sviluppo cognitivomotorio e scrittura manuale”. Relatore: Piero Crispiani, pedagogista clinico, direttore scientifico del Centro italiano Disprassia e Dislessia. Interverrà anche Marco Orsi dell’associazione “Senza Zaino”. Lunedì 20 novembre l’Unicef proporrà per tutta la giornata progetti laboratoriali sui diritti dell’infanzia con le scuole della piana. Interverrà Silvana Miraglia. Nel pomeriggio, infine, due incontri con Enrico Galiano (scrittore, insegnante): alle 15 su “L’arte di sbagliare alla grande!” e alle 17 su “Scuola di felicita’ per eterni ripetenti”.

Laura Sartini