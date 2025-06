La brevità dura a lungo. Il festival della Sintesi compie dieci anni

Da Sergio Rubini a Carlo Freccero, da Ezio Luzzi e Tonino Raffa a Elio Pecora, passando dai ‘premiati’ dell’anno Peter Gomez e Marianna Aprile. Sono solo alcuni degli ospiti della decima edizione del ‘Festival della sintesi’ che dal 18 al 21 giugno entrerà per l’occasione nella chiesa di Sant’Alessandro, fresca di migliorie di restauro che andranno avanti nei prossimi mesi.

Tredici gli appuntamenti pomeridiani e serali che avranno al centro le ‘brevità intelligenti’ in ambiti che spaziano dalla letteratura alla geopolitica, dal giornalismo al calcio per una manifestazione che resta un unicum nel panorama culturale italiano.

"La brevità è facile, il difficile è farla intelligentemente – ha ricordato l’ideatore del festival e presidente dell’associazione Dillo in sintesi Alessandro Sesti – In questi dieci anni abbiamo avuto protagonisti eccezionali, legati non tanto a una disciplina in sé, ma piuttosto a un approccio comunicativo: la sintesi. E lo abbiamo fatto in location d’eccezione, come dimostra la chiesa che quest’anno ospiterà la manifestazione".

Il festival si aprirà il 18 giugno alle 17 con il responsabile delle relazioni internazionali della rivista ‘Limes’ Fabrizio Maronta che parlerà di ‘Geopolitica del (dis)ordine post-americano’. A seguire un incontro sull’arte a cura di Alessandro Romanini in dialogo con lo scultore Filippo Tincolini.

Alle 21,15 saranno invece consegnati i premi ‘Dillo in sintesi’ ai migliori esempi di comunicazione rapida e incisiva nel giornalismo e nella televisione: il primo, dedicato a Marcello Petrozziello, andrà al volto della trasmissione ‘In onda’ Marianna Aprile, mentre il secondo sarà assegnato al conduttore del programma ‘La Confessione’ Peter Gomez.

Il programma proseguirà il 19 giugno alle 18 con ‘Le recensioni di Pontiggia’ a cura della critica letteraria Daniela Marcheschi, per poi dirottarsi sulla poesia con Elio Pecora. La serata si chiuderà alle 21,15 con ‘I monologhi di Marie Claire’ interpretati dall’attrice Letizia Toni. Il 20 giugno lo scrittore Andrea Bocconi alle 17 parlerà di ‘psicosintesi’, mentre alle 18 il teologo Andrea Grillo offrirà uno spaccato sintetico sul Giubileo. Alle 19 Carlo Freccero parlerà invece del suo rapporto con il cinema, mentre alle 21,15 ‘Focus tv’ presenterà in anteprima un nuovo ciclo televisivo dedicato agli anni del boom economico e in particolare alla Fiat 600.

Il 21 giugno il festival si aprirà alle 15 con un omaggio al giornalismo sportivo grazie alle voci storiche di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ Ezio Luzzi e Tonino Raffa per proseguire alle 18 con cinque eccellenze lucchesi – Lucca Film Festival, Photolux, Lucca Classica, Lucca Comics e il Teatro del Carretto – che si racconteranno in sintesi. Poi, alle 21,15, il gran finale affidato a Sergio Rubini e al reading costruito su appunti, scritti e articoli di Ennio Flaiano.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

Jessica Quilici