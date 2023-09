La Biografia di Del Prete di Paolo Pescucci a Lucca: Presentazione Sabato

Sabato 16 alle 17 alla Cavallerizza (Porta SanDonato) verrà presentata l’unica biografia interamente dedicata a Carlo del Prete, trasvolatore atlantico. Come sottolinea l’autore Paolo Pescucci, sino adesso ci si era limitati a citarlo in libri dove era assieme agli altri aviatori, o trasvolatori. Per questo si è ritenuto essenziale compiere studi e ricerche e realizzare una biografia completa che faccia conoscere la persona Carlo del Prete, le sue imprese e gli dia la giusta luce e visibilità. Un libro dedicato a tutti, ma soprattutto ai lucchesi, che dopo l’imponente funerale con oltre 100.000 persone presenti, dopo il fervore dei primi anni ove gli vennero dedicati monumenti e intitolate strade, con il virare dell’interesse di regime verso le guerresche centurie alate più che verso i singoli eroi del volo, vide cadere su sé l’oblio. Alla presentazione sarà presente una delegazione del 67° Club Frecce Tricolori “Mario Naldini” di Firenze, Susanne Eugenie Louise Probst, esperta di storia dell’arte e storia militare, il Col. Paciaroni, esperto aviatore e Alessandra Zita del Prete, nipote di Carlo.