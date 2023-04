“La Bella Lucca“ di Luca e Manuel, primo salotto turistico d’Italia

Si chiamerà “La Bella Lucca“ e si propone come il primo salotto turistico d’Italia. Location strategica, in una via fortemente evocativa, nel cuore della città, come Chiasso Barletti. E’ qui, al posto del “Kebab“ che inaugurerà mercoledì 8 aprile alle 17. Un progetto nuovo, finalmente a servizio della città e del turismo: è quello che nasce dall’idea e dall’esperienza dei due soci, Luca Floridia, classe 1990 e titolare della “Drive the vintage” di Lucca, un’azienda che fa conoscere il territorio lucchese a bordo delle Fiat 500 d’epoca. Con lui Manuel De Luca, titolare di Vinis, una start-up che opera nel settore enoturistico, pensata per gli appassionati del vino e per le aziende vitivinicole della Regione Toscana.

“Il nostro sarà un luogo di incontro e di conversazione dove i visitatori possono essere intrattenuti e guidati, un ambiente a disposizione della città in cui discutere di esperienze, di bellezza, di arte e di musica – spiegano –. Il salotto turistico prevede una selezione di operatori turistici e la promozione delle migliori esperienze e attività. Inoltre, saranno coinvolti e promossi artisti e musicisti della città, attraverso la musica e l’arte. Sarà inoltre possibile scoprire e partecipare agli eventi settimanali che si svolgono nel centro storico e nei dintorni“. “La Bella Lucca” offre anche un nuovo servizio a supporto dei turisti e delle strutture ricettive della città: il deposito bagagli. Il salotto turistico di “La Bella Lucca” dispone di 2 schermi in vetrina, uno dedicato alla promozione delle attività e delle esperienze e uno dedicato alla promozione degli eventi nel centro e nei dintorni di Lucca.