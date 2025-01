La befana solidale. Pranzi e calze piene per grandi e piccini dalla Croce Verde

Ancora una bella iniziativa solidale durante queste feste: il pranzo della Befana organizzato dalla Croce Verde di Lucca.

Ieri sono stati preparati circa 300 pasti, oltre a calze contenenti dolci per i più piccoli, che si vanno a sommare ai 250 consegnati in occasione del 26 dicembre.

Quello del pranzo del 6 gennaio è un evento nato recentemente alla Croce Verde di Lucca, in tempo di pandemia. Dal 2024 l’Associazione ha inaugurato la doppia iniziativa, spostando il tradizionale pranzo natalizio al 26 dicembre, in modo da coordinarsi meglio con le altre mense solidali e dare agli utenti maggiori possibilità di fruire di questi servizi.

Il menù dell’Epifania, vegetariano e senza pietanze a base di carne in modo da rispettare le credenze di tutti i fruitori, ha previsto come antipasto un’insalata con tonno, fagioli, cipollotti e pomodoro fresco, oltre ad uno sformato di verdure con pane casalingo e focacce assortite. Come primi, lasagne al pesto e la classica ribollita toscana. Per secondo, ricottine gratinate al forno e filetto di nasello all’isolana con contorno di patate arrosto e pisellini novelli. Per dessert i classici pandoro e panettone. Inoltre ai minori, distinti per fasce di età, sono state consegnate le tradizionali calze con dolcetti e giochi.