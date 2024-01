La befana arriva in ritardo.... Domenica festa a Gombereto

Partenza del nuovo anno col botto, per l’Associazione Paesana di Gombereto, comune di Bagni di Lucca. Infatti, subito il 7 gennaio ci sarà la prima festa, dal titolo "La Befana della Controneria, scende dal campanile e scappa via". Una befana di fretta, con un sacco pieno di caramelle per i piccini, arriverà a trovare i bimbi in ritardo sulla propria tabella di marcia, il 7 e non il 6 gennaio, per quello che, per fare prima, scenderà direttamente con la sua fune e la sua scopa, dal campanile della chiesa plebanale di Pieve di Controni, aperta e visitabile per l’occasione. La manifestazione si terrà appunto alla Pieve di Controni nei locali parrocchiali riscaldati per l’occasione, con inizio alle ore 14. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato Croce Rossa Italiana e il patrocinio del Comune.