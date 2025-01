La Befana arriva in piazza San Michele “La grande calza“

La Befana arriva anche ad Altopascio. Domenica 5 gennaio, dalle 15.30 in piazza San Michele a Spianate, si terrà "La grande calza. Incontro con la Befana", organizzato dal CCN Spianate, dalla Pro Loco e dalla parrocchia. Previste attrazioni per bambini, intrattenimento, giochi e musica, stand gastronomici. La Befana, protagonista dell’evento, distribuirà dolcetti ai bambini direttamente da una calza lunga tre metri e mezzo. Inoltre, sarà possibile richiedere la sua visita a domicilio: per informazioni: Elida 328.9768390, Daniela 340.4653436). Lunedì 6 al Comitato di Badia Pozzeveri dalle 17.30 con "La Befana alla Badia", organizzato dal Comitato Paesano. Giochi per bambini, spettacoli di magia e l’immancabile arrivo della Befana alle 21:30, che distribuirà una calza a tutti i bambini presenti.