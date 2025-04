La “Banca dell’Identità e della Memoria“ sbarca a “Città della carta“

Domenica l’Unione Comuni Garfagnana presenterà, con il patrocinio del Circolo della Stampa di Lucca, nella Sala Pirandello del Real Collegio a Lucca, due volumi della propria collana editoriale Banca dell’Identità e della Memoria, editi da Effigi: alle 10.30 "Architettura Vernacolare in Garfagnana" a cura di Denise Ulivieri e a seguire, "Garfagnana Terra Unica" a cura di Patrizia Pieroni e Francesco Pinagli. L’evento si inserisce nell’ambito della partecipazione dell’Unione Comuni a "Lucca Città di Carta", in svolgimento da venerdì all’interno del Real Collegio a Lucca. Saranno presenti la responsabile della Banca dell’Identità e della Memoria dell’Unione Comuni Garfagnana Martina Moriconi e l’editore Marco Papalini. Il volume "Architettura vernacolare in Garfagnana", a cura di Denise Ulivieri, docente all’Università di Pisa, raccoglie i risultati di una ricerca sui paesi di Albiano, Sermezzana, Sillico e Trassilico. Presenti anche le due co-autrici Simona Lunatici e Lucia Morelli. Il volume "Garfagnana terra unica", a cura di Patrizia Pieroni e Francesco Pinagli, è un prezioso libro fotografico che rappresenta un affresco della Garfagnana, dalla preistoria ai giorni nostri, attraverso il racconto di un ambiente modellato, nel corso del tempo, dall’ingegno delle popolazioni, fondamentalmente per l’approvvigionamento alimentare e lo sviluppo sociale ed economico.

"Questo importante evento – commenta la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – ci permetterà di far conoscere ad un pubblico più ampio la nostra collana editoriale. Le opere che andremo a presentare ribadiscono l’importante ruolo di centro studi e divulgazione territoriale della Banca dell’Identità e della Memoria che, proprio di recente, ha provveduto alla digitalizzazione del proprio archivio per renderlo più facilmente fruibile ed accessibile a tutti".

Dino Magistrelli