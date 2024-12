La Bagarre va in pediatria. E offre doni

Giocattoli e altri doni per i piccoli ricoverati della Pediatria dell’ospedale San Luca. Sono stati consegnati ieri in reparto a cura della Ciclistica Lucchese “La Bagarre”. Ad accogliere i rappresentanti dell’associazione sportiva, con sentite parole di ringraziamento, sono stati il direttore dell’ospedale Spartaco Mencaroni e la direttrice della struttura Angelina Vaccaro.

Tramite loro l’Azienda USL Toscana nord ovest li ha ringraziati per l’attenzione e la grande sensibilità dimostrate. “Iniziative come questa – hanno sottolineato in particolare Mencaroni e Vaccaro – rendono più tollerabile la degenza ospedaliera dei bambini, che hanno sempre dimostrato di apprezzare molto doni come questi. Esprimiamo quindi la nostra gratitudine per questo gesto di affetto e di solidarietà e per il sorriso che avete regalato ai piccoli ricoverati e ai loro familiari”.

Un bellissima sorpresa per i piccoli degenti, un pensiero speciale a loro che si trovano a dover trascorrere questi giorni di festività in ospedale. Un gesto di grande sensibilità che ha riscosso grande apprezzamento e, soprattutto, dolcissimi sorrisi.