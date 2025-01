La 61ª stagione dell’Aml. A inaugurarla è Lucchesini

Sarà il grande pianista Andrea Lucchesini a dare il via alla 61a Stagione dei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese. L’appuntamento è per domani alle 17.30, all’Auditorium del Conservatorio Boccherini. Storico amico dell’Aml e amatissimo dal pubblico lucchese, Lucchesini aprirà il concerto con un omaggio al genio di Luciano Berio, del quale nel 2025 ricorre il centenario dalla nascita.

Di Berio, compositore tra i più importanti dell’avanguardia europea, eseguirà Six Encores for piano, sei brevi pezzi scritti tra il 1965 e il 1990, i primi quattro dei quali (in ordine di composizione) sono dedicati agli elementi empedoclei: acqua, aria, terra, fuoco. A seguire, un viaggio nel pianismo di Franz Liszt attraverso la sua Sonata in si minore, dedicata a Robert Schumann. Quindi ancora Berio, con Sequenza IV for piano. Così l’autore descrisse questo brano: “Un viaggio di esplorazione attraverso le regioni sconosciute e conosciute del colore e dell’articolazione strumentali”. A chiudere il concerto, le pagine di un altro grandissimo autore di musica per pianoforte con i Ventiquattro preludi op. 28 di Fryderyk Chopin, senza dubbio uno dei capolavori assoluti della letteratura pianistica.

Un concerto, dunque, che esalta le potenzialità di questo strumento musicale, dalla magnificenza di Liszt all’intimismo di Chopin, per arrivare all’avanguardia e alla sperimentazione di Berio. Al mattino, alle 11, Lucchesini sarà protagonista di “Amico pianoforte”, un incontro con il pubblico e i ragazzi delle scuole, organizzato nell’ambito di “Musica Ragazzi”, pensato per avvicinare all’ascolto della musica classica e per scoprire tutta la bellezza del pianoforte. Biglietti per il concerto del pomeriggio: intero 12 euro; ridotto 8 euro; ordini professionali convenzionati 7 euro; studenti universitari e di conservatorio 5 euro; under 14 2 euro. Biglietti per Musica ragazzi: 3 euro. È possibile sottoscrivere l’abbonamento per i 10 concerti della Stagione di musica da camera: l’abbonamento ordinario costa 80 euro (60 euro per i soci).

I biglietti e l’abbonamento sono acquistabili all’auditorium prima del concerto o sul circuito Vivaticket. La Stagione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Lucca e con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca.