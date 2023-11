L’11 novembre torna il fenomeno del ”doppio tramonto” a Barga

L’11 novembre sarà il giorno della cosiddetta "Estate di San Martino" e chissà se il tempo sarà veramente mite e soprattutto se ci sarà un bel sole ed un cielo sgombro da nubi. A Barga in tanti ci sperano perché quel giorno coincide con un altro evento legato alla natura che qui si vive come una tradizione: il "doppio tramonto", con il sole che tramonta due volte, facendo di nuovo capolino dalla finestra naturale rappresentata dall’arco ciclopico che caratterizza il Monte Forato. E’ un evento davvero insolito quello che ogni anno attira sul sagrato del Duomo turisti e appassionati di fotografia. I giorni in cui è possibile assistere all’evento da Barga sono appunto l’11 , a volte il 12 novembre (ma ci si può provare anche il 10) e poi, con il nuovo anno, il 30-31 gennaio.