Kraczyna a Barga: 50 anni di arte e dono per la città

Quella del 2023 è stata indubbiamente a Barga l’estate del grande artista Swietlan Nicholas Kraczyna, che nella cittadina ha scelto di trascorrere le sue vacanze estive da 50 anni a questa parte e che a Barga ed alla sua comunità ha dedicato negli anni bellissime opere che hanno contribuito a farla conoscere in tutto il mondo. Per lui un’estate piena di impegni con la grande mostra al conservatorio Santa Elisabetta dedicata ai 50 anni di opere legate a Barga, ma anche la mostra ospitata alla galleria comunale, sulle tecniche artistiche di Kraczyna.

All’artista il Comune ha dedicato anche il grande pannello che ricopre la facciata del teatro dei Differenti di Barga e soprattutto l’amministrazione comunale gli ha conferito lo scorso 24 luglio la cittadinanza onoraria. Per tutti questi motivi, ma non solo per questi, l’artista, prima di rientrare a Firenze, ha voluto fare un dono speciale al Comune di Barga. Ieri mattina ha consegnato nelle mani della sindaca Caterina Campani la bellissima opera “Il duomo di Barga da Fondamento“, opera del 1996 che ora sarà esposta nell’ufficio del sindaco a memoria dell’amicizia che lega Barga a questo artista.

"Questo è il mio omaggio - ha detto l’artista durante l’incontro con la prima cittadina - per celebrare una bellissima estate a Barga che ha animato la cittadina con tantissime iniziative culturali, mostre d’arte, concerti, avvenimenti. Proprio una fantastica estate per la quale voglio ringraziare Barga per avermi dato la possibilità di esserci e per avermi regalato tanto. E’ naturalmente anche il mio modo per ringraziare l’amministrazione comunale per tutto quello che ha fatto per me in questi mesi e che non dimenticherò mai".

Luca Galeotti