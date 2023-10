Körber taglia un grande traguardo. Ben 100 linee “My“ vendute nel mondo

Un traguardo importante per Körber Business Area Tissue: sono 100, infatti, le linee della famiglia My vendute sino ad oggi in tutto il mondo, a partire dalla presentazione della prima MyLin ormai risalente a 8 anni fa. "Körber Business Area Tissue con questa gamma di soluzioni pre-configurate per la conversione del rotolo e del piegato - spiegano dall’azienda - offre la sua tecnologia in costante evoluzione, per un lead-time ridotto, combinandola in bundle con i suoi servizi di assistenza tecnica per un OEE ottimizzato nel tempo; un successo garantito da un’alta qualità del prodotto finito e da un eccellente rapporto value for money per i clienti operanti nella trasformazione del rotolo. In parallelo, Körber Business Area Tissue lancerà sul mercato una nuova soluzione dedicata che garantirà gli stessi vantaggi alle aziende attive nel mercato del fold".

Il successo si basa su tre pilastri: affidabilità, versatilità, performance. "MySincro, MyLine, MyTime e MyFold, sono quattro linee diverse, per molteplici benefici condivisi dai Clienti che, dall’Italia al Brasile, dal Sud Africa al Guatemala, testimoniano la loro soddisfazione per i risultati raggiunti in termini di prestazioni, produttività e ridotto Total Cost of Ownership (TCO)". Ottimi risultati tangibili dal superamento delle aspettative dei clienti per quanto riguarda efficienza, rapporto qualità-prezzo e facilità di integrazione con i processi esistenti. "Con la tecnologia di Körber Business Area Tissue, i clienti sono riusciti a soddisfare una domanda latente del mercato, incrementando le vendite anche del 15%. Grazie anche all’eccellente sistema di trasferimento per il rotolo e di piega per fold, è stata potenziata la capacità di ciclo, con un conseguente significativo miglioramento della qualità del prodotto finito raggiungendo, in alcuni casi, un OEE dell’82%. Il connubio tra il know-how e l’assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di Körber è l’elemento differenziante, che accresce i vantaggi di scegliere una My".

Dichiara Stefano Palazzesi, Product Manager di Körber Business Area Tissue: "Le soluzioni MyPerini e MyMTC rendono disponibile la nostra tecnologia avanzata, in linea con gli standard di sicurezza ed efficienza per ogni volume di produzione richiesto; l’apprezzamento ottenuto sul campo da parte dei trasformatori di carta tissue ha favorito l’ampliamento della famiglia My per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, nonché l’implementazione delle più recenti tecnologie per soluzioni autoregolanti volte a ridurre la dipendenza dall’operatore".

Inoltre, le linee della famiglia My sono costantemente aggiornate secondo le tecnologie di punta avanzate e ora gli impianti di trasformazione possono essere dotati di recenti soluzioni autoregolanti, riducendo la dipendenza dell’operatore e aumentarne la sicurezza.

