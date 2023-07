Körber, ora è ufficiale A Valmet la proprietà di tutta l’area tissue e del polo di Mugnano

Il dado è tratto. Come annunciato l’area tissue della multinazionale tedesca Koerber passa nelle mani del colosso mondiale Valmet. Un cambio di proprietà che tocca in primis l’azienda madre, 450 lavoratori, ovvero la ex Perini di Mugnano. Ma che riguarda tutto il filone tissue che fa capo a Koerber quindi Mtc di Porcari, ex Fabio Perini in Brasile, quella in America e di Shangai, Casmatic di Bologna, Roll-Tec in Brasile e anche Engraving Solutions di Mugnano.

Una svolta netta, oggi annunciata ufficialmente dal gruppo Koerber con queste parole: “Körber Business Area Tissue, player globale completamente integrato di soluzioni avanzate per l’industria del tissue, continuerà la sua evoluzione di successo sotto la guida di un nuovo proprietario strategico. Il gruppo tecnologico tedesco Körber ha raggiunto un accordo per l’acquisizione della sua Business Area Tissue da parte di Valmet, leader tecnologico e di servizi a livello mondiale. Valmet – specifica – è un’azienda finlandese con oltre 220 anni di storia industriale e 17.500 professionisti che fornisce tecnologie di processo, automazione e servizi per le industrie della cellulosa, dell’energia e della carta a clienti in tutto il mondo. Grazie all’automazione, l’azienda soddisfa le esigenze di un ampio bacino di industrie di processo, a livello mondiale. Valmet è quotata alla borsa Nasdaq Heslinki e la sede centrale si trova a Espoo, in Finlandia. Unendo le forze, Körber Business Area Tissue e Valmet, in qualità di nuovo proprietario, saranno in grado di offrire una proposta esclusiva e di valore per i clienti, a vantaggio di una superiore competitività e resilienza in un mercato altamente dinamico quale quello del tissue“.

“Grazie al continuo sviluppo strategico, agli investimenti mirati coniugati all‘impegno costante dei suoi dipendenti, la Business Area Tissue di Körber ha conseguito una posizione competitiva eccellente con il portfolio di tecnologie più completo del settore – continua la nota di Koerber –, in grado di supportare i clienti lungo l’intera catena del valore: dal rotolo al piegato, dalla trasformazione al confezionamento. Le sue tecnologie, prodotti e servizi digitali si integrano perfettamente nell’attuale offerta di tecnologie, servizi e automazione di Valmet.

Stephan Seifert, CEO del Gruppo Körber dichiara: “Si tratta di un’opportunità unica per dare vita ad un player leader nel settore del tissue e per definire la strategia per il futuro. La complementarietà di posizionamento sul mercato e la condivisione del medesimo mindset imprenditoriale e di attenzione al cliente contribuiscono a creare le migliori condizioni per raggiungere insieme il successo. La nostra Business Area Tissue sarà in grado di accrescere ulteriormente il suo potenziale e estendere la sua offerta sul mercato, grazie a Valmet in qualità di nuovo proprietario, che accelererà gli sforzi compiuti finora“. La data possibile per perfezionare l’operazione di acquisto è il 2 novembre.

