Jazz, Conte e Allen La cantante Lombardi dialoga con Cosimini

Mercoledì 14 giugno alle 18, allo storico negozio di dischi Sky Stone & Song in via Veneto 7, la cantante jazz Michela Lombardi dialogherà con il giornalista musicale Andrea Cosimini. Il consueto appuntamento del mercoledì “Wednesday Break My Heart” allo Sky Stone & Songs, in cui di solito si parla di un disco, lascia infatti per questa volta il posto a un libro. L’occasione, l’uscita del primo libro di Cosimini “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera” per la collana I grandi della musica delle Edizioni Melagrana. Un duetto inedito sul palcoscenico del Novecento, come recita il sottotitolo, in uno spettacolo teatrale-letterario unico ed irripetibile. Il jazz, il Novecento, la Francia, la solitudine, l’ironia, l’incomunicabilità, il cinema, la letteratura, l’anti-eroe, la fuga: dieci temi comuni sui quali l’autore ha voluto far dialogare la poetica contiana e quella alleniana. L’ingresso è libero.