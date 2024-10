Bagni di Lucca festeggia ancora con Jasmine Paolini: vittoria a Pechino nel doppio con Errani

Bagni di Lucca (Lucca), 6 ottobre 2024 – Bagni di Lucca ancora in trionfo con Jasmine Paolini. La tennista toscana non smette di stupire in questo suo 2024 da sogno: in coppia con Sara Errani eha vinto nel doppio al torneo Wta 1000 di Pechino (cemento, montepremi 8.955.610 dollari). In finale hanno battuto per 6-4, 6-4, in un'ora e mezza di partita, la taipanese Hao-Chin Chan e la russa Veronika Kudermetova, settime teste di serie.

Per le azzurre si tratta del quarto titolo in stagione (compreso l'oro olimpico di Parigi), il quinto in carriera, su sette finali disputate. Errani e Paolini si sono anche assicurate la prima partecipazione per una giocatrice o una coppia italiana alle Wta Finals - che quest'anno si giocheranno a Ryadh - dal 2015. "Oggi credo che abbiamo giocato davvero una buona partita. Non è mai facile giocare una finale. Abbiamo perso molti punti decisivi anche se siamo riuscite a vincere in due set, quindi siamo molto, molto felici per questo successo", dice Paolini.