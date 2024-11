Ivano Casiero sosia di Baggio. In campo per la partita del cuore

E’ ancora richiestissimo. Ivano Casiero di Montecarlo, famoso per essere il sosia ufficiale di Roberto Baggio. Il prossimo 16 novembre giocherà all’Arena Garibaldi Anconetani di Pisa la partita del cuore, evento ormai di notevole tradizione e molto conosciuto, tra i i più importanti a livello di quelli che operano per fare solidarietà e del bene. Sarà una partita interessante, con le squadre dei "Campioni del cuore Movimento shalom" ( tra cui grandi ex giocatori di grande livello come, ad esempio, il mitico Totò Di Natale – una caterva di reti segnate nella massima serie e pure in Nazionale), oltre a quella formata dagli artisti Mediaset come capitan Ventosa e il toscanissimo Andrea Agresti. Tutti contro contro l’altrettanto mitica Nazionale italiana cantanti. La gara, tra l’altro, sarà trasmessa da Italia 1. Casiero - Baggio è da anni nel mondo dello spettacolo per la sua somiglianza estrema con il Divin Codino.

M.S.