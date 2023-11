Insulti ai tifosi durante Italia-Macedonia, i bambini non ci stanno e scambiano le bandiere

Lucca, 18 novembre 2023 – Hanno ascoltato i ‘grandi’ che per tutta la partita hanno insultato i tifosi avversari e così, a un certo punto, hanno deciso di dare loro una lezione di moralità e di sport. Protagonisti alcuni giovanissimi sostenitori lucchesi, presenti all’Olimpico in occasione della partita tra Italia e Macedonia vinta ieri sera, 17 novembre, dalla nazionale di Spalletti per 5-2.

Lo scambio delle bandiere

Sono stati loro, d’accordo con gli steward dello stadio, a chiedere ai tifosi macedoni che per tutta la partita avevano dovuto sopportare le offese di alcuni sostenitori italiani, di scambiare le loro bandiere. Un gesto di ‘pace sportiva’ particolarmente apprezzata dai supporters balcanici, evidentemente delusi per l’esito della partita da un lato e per gli insulti dall’altro.

E così i piccoli tifosi arrivati da Lucca si sono avvicinati al settore occupato dai macedoni ed hanno scambiato con loro le bandiere. Una bella lezione a chi, fino a poco prima, si era comportato in maniera assai diversa.