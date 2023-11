Istruttore amministrativo. Chiusa la graduatoria

Chiusa la graduatoria di istruttore amministrativo: tutti i 206 candidati che si erano collocati in maniera utile nella graduatoria del concorso per istruttore amministrativo (ex categoria C) bandito dall’amministrazione comunale due anni fa hanno ricevuto una chiamata per essere assunti, o dallo stesso Comune di Lucca o da altri Comuni della Toscana.

E’ questo il risultato raggiunto prima della chiusura della graduatoria, avvenuta nei giorni scorsi allo scadere dei due anni previsti dalla legge.

L’amministrazione comunale ha assunto complessivamente da questa graduatoria 80 candidati, scorrendola fino alla posizione 186. Dopo di che, nelle ultime settimane ha concesso al Comune di Massarosa e a quello di Pieve a Nievole di utilizzarla, e negli ultimi giorni di validità, attraverso la rete degli Urp della Toscana, anche ad altri Enti locali toscani: in questo modo tutte le restanti posizioni sono state scorse e in particolare, con gli ultimi scorrimenti da parte di altri enti, sono state effettuate 5 ulteriori assunzioni a tempo indeterminato.

"Tutti i 206 candidati in graduatoria – spiega l’assessore al personale Moreno Bruni – hanno avuto la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato dal Comune di Lucca o da un altro Comune, e questo è un risultato di notevole importanza, che da una parte significa che c’è un grande bisogno negli enti locali di figure di questo tipo e dall’altra rappresenta una bella e significativa opportunità, soprattutto per i giovani diplomati che vogliano entrare nel mondo del lavoro a servizio della comunità. Come Comune di Lucca siamo ora pronti a bandire un nuovo, analogo concorso, che anche in questo caso porterà alla immediata assunzione di nuovo personale e alla creazione di una nuova graduatoria che resterà in vigore due anni".

Nei programmi dell’amministrazione comunale c’è prima l’approvazione del nuovo Piano delle assunzioni 2024-2026 entro il mese di novembre e poi, a seguire, la pubblicazione del bando di concorso entro la fine di quest’anno.