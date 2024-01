Isi Pertini sposa il futuro. Il turistico quadriennale abbraccia il percorso Its “Più opzioni formative“

L’ISi Pertini individuata come una delle 4 scuole in Toscana per la filiera dei tecnici - professionali. E’ ormai realtà la nuova riforma degli istituti tecnici e professionali intesa a ridurre la durata dei percorsi formativi inserendoli in una filiera capace di condurre gli studenti interessati a entrare nel mondo degli Its e successivamente del lavoro altamente qualificato e l’Isi Pertini di Lucca si avvia ad essere uno dei protagonisti.

La proposta formativa dell’Istituto Turistico quadriennale, avviata già nell’anno scolastico 2023-24, ampiamente progettata e sostenuta dai docenti, vede già realizzato il primo passo della filiera: formare in modo approfondito tramite opportune scelte gli studenti che al termine dei quattro anni potranno inserirsi se vorranno già nel percorso ITS, avendo già sperimentato nel corso del quadriennio percorsi di Pcto con diversi partner di alto profilo. “Non vi sono vincoli al termine del percorso quadriennale – sottolinea la dirigente scolastica Daniela Venturi che ieri ha presentato le novità – , mentre numerose e indubbie saranno le possibilità di contratti di apprendistato e le occasioni formative. Un percorso dunque inteso alla valorizzazione delle eccellenze e non certo una scuola depauperata e svuotata come molti detrattori della riforma hanno affermato“. Saranno solo quattro le scuole in Toscana che sperimenteranno questo percorso, per il quale è necessaria una complessa rete di collaborazioni. I partner del Pertini che contribuiranno alla costituzione della filiera saranno l’Agenzia Formativa Per-Corso (CFP Istituzione formativa accreditata dalla Regione per corso IeFP), la Fondazione TAB - Turismo, Arte e Beni Culturali (ITS Academy) e le due aziende Albergo Ilaria e Shaner Ciocco.

Fino al 10 febbraio sono aperte le iscrizioni ai percorsi della nuova filiera tecnologico-professionale 4+2 (diploma in 4 anni, più eventualmente 2 di corso Its o Università). I nuovi percorsi prevedono più didattica laboratoriale, formazione in collaborazione con le aziende, esperienze pratiche. Lo studio delle discipline Stem e delle lingue straniere in chiave professionale viene potenziato includendo anche l’intelligenza artificiale.

Laura Sartini