Isi Garfagnana, la prima campanella. Tutto pronto per i mille studenti

Domani, lunedì 16 settembre, alle ore 8, suona la prima campanella del nuovo anno scolastico per i circa mille studenti dell’Isi Garfagnana di Castelnuovo, suddivisi nei vari indirizzi di Liceo scientifico tra corso ordinario e Scienze applicate, Itt-Tecnico industriale e corso Moda, Itet-Geometri, Itet- Agrario, Itet-Ragioneria e Ipsia-Istituto professionale con diversi percorsi e corso serale. Ben 221 sono state le iscrizioni alle prime classi quest’anno, mentre altri 30 si sono iscritti alle classi intermedie dei vari percorsi, provenienti da altre scuole della Valle e da Lucca. In totale sono 47 le classi dell’Isi Garfagnana, guidato dalla dirigente Mila Berchiolli. Intanto venerdì scorso, per la terza volta, si è svolta la simpatica e nello stesso tempo significativa iniziativa dell’accoglienza degli alunni delle prime classi "Vieni a conoscere la tua nuova scuola", distribuiti nelle due sedi di via Fabrizi in Carbonaia per l’Istituto Professionale e presso la sede centrale di via XX Aprile per Liceo Scientifico, Itet e Itt.

"Anche quest’anno - spiega una delle coordinatrici dell’iniziativa professoressa Sara Bertelli - abbiamo accolto a scuola, all’Ipsia e nella sede centrale, gli alunni neo iscritti delle classi prime dell’Isi Garfagnana con l’intento di fare loro prendere conoscenza e confidenza con la loro nuova scuola. La mattinata, pur essendo facoltativa, ha visto l’adesione di una percentuale altissima di ragazzi, quasi del 90% degli iscritti alle prime classi. Agli studenti sono stati fatti vedere gli ambienti, è stato presentato il personale, dalla dirigente agli insegnanti presenti, personale di segreteria, collaboratori e tecnici. Sono state loro illustrate le principali regole dell’Istituto ed i canali di comunicazione, social e sito".

La mattinata è stata aperta dai saluti istituzionali della Dirigente scolastica Mila Berchiolli e dalla vicesindaco e assessore alla scuola Chiara Bechelli a nome dell’intera Amministrazione comunale. Hanno rivolto poi un saluto ed un augurio ai ragazzi la vicepreside vicaria Nicoletta Picchi, anche come referente per il Liceo scientifico e gli altri referenti dei vari indirizzi, Francesco Talini ed Elia Gemignani per Itt, Roberta Cossu ed Ines Saloi per Geometri ed Agrario, Davide Puppa e Sara Santini per l’Ipsia, Sabine Bravi e Monica Magnani per Ragioneria e, infine, qualche piccolo consiglio iniziale, da parte dei referenti dell’orientamento Romina Bertellotti e William Catoni.

Dino Magistrelli