Iscrizioni aperte per l’albo scrutatori ’Opportunità importante’

Al via l’aggiornamento annuale dell’Albo degli scrutatori. Per essere inseriti è necessario avere la cittadinanza italiana, essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lucca e avere assolto agli obblighi scolastici. Da questo elenco vengono sorteggiati gli scrutatori da impiegare in occasione di votazioni europee, politiche, regionali, amministrative e referendarie. “Si tratta di una importante occasione soprattutto per i più giovani“ sottolinea l’assessore ai servizi demografici Moreno Bruni. Domande entro il 30 novembre sul sito comune.lucca.it/notizia/albo-degli-scrutatori/.