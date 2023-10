Lucca, premio alla carriera a Isabelle Huppert. “Grazie, questa città è la bellezza”

Lucca, 25 settembre 2023 – Isabelle Huppert, 70 anni compiuti lo scorso marzo, regina del cinema francese, è una delle star internazionali protagoniste del Lucca Film Festival. Questa sera, sul palco lucchese, ha ricevuto il premio alla carriera. "Grazie per questo premio, sono molto felice di averlo ricevuto qui, a Lucca. Questa città è la bellezza e voi siete molto fortunati ad abitare qui”, ha detto la grande artista tra gli applausi.

Dopo la consegna del riconoscimento è stato proiettato uno dei suoi ultimi film “La verità secondo Maureen K” diretto da Jean-Paul Salomé, tratto dal libro di Caroline Michel-Aguirre La Syndicaliste, sulla storia della sindacalista Maureen Kearney. “Ho recitato sempre questo tipo di personaggi complessi, il cinema mi ha offerto personaggi che riflettevano questo tipi di combattimenti - ha detto Huppert in conferenza stampa -. Fare un personaggio vero, però, non basta per fare un film buono, perché un personaggio vero deve essere portatore di finzioni, come in questo caso. La protagonista subisce una doppia pena, non solo l'aggressione, ma anche il fatto che non viene creduta e deve superare tante difficoltà, non ne esce subito vittoriosa. E l'ambiguità della protagonista stessa, la sua doppia faccia, è fatta apposta per far nascere il dubbio nello spettatore e nella mente di chi le è attorno. A Maureen Kearney è piaciuta molto questa cosa”.

"I personaggi che hanno più personalità sono sempre molto facili da interpretare - ha continuato l'attrice francese - il cinema è il media ideale per portare sullo schermo questa ambiguità, questa complessità. Più facce ha un personaggio e più è interessante”.

Lucca film festival le dedicherà anche la proiezione di altri tre film che hanno segnato la sua carriera: "Elle”, “Il buio nella mente” e “La pianista”. Sulla pellicola in programma con il regista Dario Argento ha dichiarato: “Sono molto felice di fare il film con lui, è un regista originale, a volte strano, non posso dire molto sul progetto”.

Huppert ha parlato anche del suo rapporto con l'Italia e la Toscana in particolare. "Ho un bellissimo ricordo, sono venuta tanti anni fa in Toscana e a Lucca - ha ricordato -. Ci sono città meravigliose, è una regione affascinante, ma d'altronde tutta l'Italia lo è. È un concentrato di bellezza”. L'attrice, nel corso della conferenza stampa, ha risposto anche sul tema dello streaming: “Non guardo tanto la televisione, per me la vera esperienza è il grande schermo”.