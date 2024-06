"Investito sulla sicurezza. Assunti sei nuovi agenti e montate 18 telecamere"

"Abbiamo lavorato per aumentare il livello della sicurezza – ha spiegato l’assessore Giovanni Minniti – con 18 nuove telecamere di videosorveglianza, sono stati assunti a tempo indeterminato 6 agenti di polizia municipale e l’amministrazione ha destinato oltre il 67% dei proventi delle multe al rinnovo della segnaletica e all’illuminazione; per controllare le aree più affollate del centro in orario serale introdotta per la prima volta la presenza di sei steward". Iniziative anche contro l’abbandono di rifiuti e per la costituzione dell’unità cinofila con cani ora in addestramento. L’assessorato sta lavorando per il superamento dei campi nomadi in via della Scogliera e via delle Tagliate: da 29 nuclei familiari siamo ora a 15. Snellite le procedure per l’accesso alle RSA: con 115mila euro sono state sbloccate le graduatorie per l’ingresso di altri utenti. Integrazione socio-sanitaria: nel primo semestre 2024, oltre un 1 milione di euro. E ancora: alloggi temporanei destinati a singoli o nuclei familiari in difficoltà estrema o senza dimora (700mila); contrasto alla povertà estrema (1 milione), Servizi Sociale a sostegno della domiciliarità (330mila), autonomia per persone con disabilità (715mila), Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del "burn out" (210mila).