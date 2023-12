“Investimento che guarda lontano. Nel 2024 altre belle sorprese“

Alla chiamata per partecipare come comparse hanno risposto quasi tremila persone. La produzione ieri che ne verranno selezionate 5-600 e serviranno per vivacizzare diverse scene del fil, Nel cast anche diversi attori italiani – una potrebbe essere Laura Morante – e anche due lucchesi. “Un film che è un investimento che guarda lontano – hanno evidenziato il sindaco e l’assessore Santini –. Sono opportunità preziose per la città“.

Al punto che potrebbero aprirsi altre porte in connessione diretta con Hollywood, già nel prossimo anno.

Il costo del film, come ha fatto sapere ieri in conferenza stampa Phipip Lee, sarà di 15 milioni di euro.

Spazi operativi. Il campobase, area logistica e operativa dove alloggeranno i mezzi della produzione, è stato ricavato in una parte degli spazi del parcheggio dell’ex caserma Lorenzini, messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Il quartier generale e gli uffici di produzione saranno invece a San Concordio. Sono previste anche riprese negli studi ricavati nel grande capannone dell’ex Manifattura in via Filzi.

La trama: traccerà una sorta di viaggio esistenziale di un sopravvissuto all’attacco delle Torri Gemelle, che torna a cercare le proprie origini e la propria famiglia proprio a Lucca. Anche le scene ambientate a New York saranno in realtà ricostruite nella nostra città, che sarà citata fedelmente, a differenza a differenza ad esempio di “Ritratto di Signora“ con Tom Cruise e Nicole Kidman in cui i nostri scorci erano invece attribuiti a Firenze. Una delle scene clou sarà girata sulla Torre Guinigi.

Il titolo. Ancora non c’è ufficialità sul nome di battesimo del film. Restano in ballo “Lucca Mortis“ e “The towers’ stories“.

Festival di Venezia: la produzione mira alla candidatura del film al Festival del Cinema di Venezia per il 2024. “Lucca si prepara ad accogliere quella che sarà una incredibile opportunità in termini di visibilità per la città – commentano il sindaco Pardini e l’assessore Santini –. Una vetrina internazionale di primo livello, che coincide con l’esperienza cinematografica più importante della storia cittadina. Un grande plauso agli uffici comunali coinvolti, che hanno intrapreso un costante lavoro di supporto e affiancamento con la produzione, contribuendo in maniera determinante alla concretizzazione di questo progetto, che garantirà un indotto senza precedenti nel medio e lungo termine per tutta la città”.