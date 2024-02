L’inverno più caldo: anche in Lucchesia da 90 anni le temperature non erano così alte

Lucca, 20 febbraio 2024 – Potrebbe essere l’inverno più caldo da 90 anni anche a Lucca. Attualmente è al secondo posto, con una differenza di appena 0,2 gradi dal trimestre dicembre 2013-febbraio 2014 che occupa il primo posto nella classifica, con una media di 9,5 gradi. Fino a ieri il trimestre dicembre 2023-febbraio 2024 ha registrato una media di 9,3 gradi, ovvero 2 in più rispetto alla media storica che è di 7,2. Mancano i valori degli ultimi dieci giorni del mese di febbraio, che è considerato l’ultimo mese del trimestre invernale, ci sono dunque buone possibilità di salire al primo posto nella classifica.

Intanto questo febbraio è già salito al quinto posto della classifica degli ultimi 90 anni alle spalle del 1966 e del 1977 (media di 10,9 gradi) e del 1990 e 2014 entrambi con 10,8 gradi. Fino a ieri sera questo mese aveva una temperatura media di 10,7 gradi. Sicuramente nel centro storico di Lucca, come anche in Toscana e in Italia, il precedente trimestre autunnale (settembre-novembre 2023) è stato il più caldo negli ultimi 90 anni, con una media di 17,6 gradi a fronte della media storica di 15,8 gradi, dunque una differenza di ben 1,8 gradi in più.

Nella classifica degli autunni più caldi i primi cinque posti sono occupati da stagioni dell’ultimo decennio: il 2014 con 17,4 gradi, il 2013, il 2018 e il 2022 con 17,1 gradi. Dal sesto posto in poi si scende sotto la soglia della temperatura media di 17 gradi. Anche il trimestre estivo del 2023 si era attestato molto in alto nella classifica dei più caldi, per la precisione al sesto posto, con una media di 25,0 gradi, alle spalle delle stagioni estive del 2003 (media 26,6 gradi), 2022 (26,1), 2015 (25,3), 2012 (25,2) e 2019 (25,1 gradi). Ormai da 22 mesi consecutivi, ovvero dal maggio 2022, si registrano temperature medie mensili che sono superiori alla media storica dal 1934.

Il 2023 si è chiuso con una media di 16,45 gradi al secondo posto della classifica dei più caldi che è aperta dal più rovente 2022 con una media di 16,56 gradi. Da ricordare che negli ultimi 90 anni soltanto in sette casi si sono registrate temperature medie annue superiori ai 16 gradi e ben cinque di essi si trovano negli ultimi 10 anni. Ci sono stati infatti anche i 16,18 gradi del 2014, i 16,11 degli anni 1994 e 1979, i 16,08 del 2018 e i 16,05 gradi del 2015. La temperatura media annua nel centro storico di Lucca, dal 1934 al 2023 è stata di 15,1 gradi.

Ancora valori da siccità nel primo bimestre dell’anno con 75,6 millimetri caduti sulla città a gennaio, a fronte della media di 127,8, e con 74,6 millimetri nel mese di febbraio a fronte della media di 105,2. Come spiegato giovedì scorso dall’amministratore unico del Consorzio Lamma, Bernardo Gozzini, alla presentazione del ‘Rapporto Lamma 2023’ "a fronte di un pianeta che si scalda a ritmi sempre più rapidi è fondamentale comprendere che gli effetti di questi cambiamenti possono essere anche molto diversi da una zona all’altra. Per questo le analisi regionali sono essenziali e ci consentono di comprendere meglio come nella nostra regione si stia manifestando il cambiamento del clima, le peculiarità e le fragilità nei diversi territori al fine di individuare politiche di adattamento adeguate".