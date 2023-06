Interventi, cantieri e sicurezza Il sindaco Michelini fa il punto Attenzione a tante tematiche

Ripresa dei lavori alla Stazione Ferroviaria di Fornoli, al via con l’asfaltatura del piazzale antistante dove per diversi giorni sarà vietato il parcheggio. "Nell’ultimo consiglio comunale – informa il sindaco Paolo Michelini – avevamo approvato una variante di bilancio stornando 90 mila euro per i lavori alla stazione, lo sapevano bene anche i gruppi consiliari di minoranza, che forse potevano evitarsi la sceneggiata di protesta". Il primo cittadino rende inoltre noto che il comune ha vinto il bando regionale per il finanziamento di 5 nuovi punti di video sorveglianza (altri 2 saranno finanziati dal comune), che porteranno il numero delle telecamere presenti sul territorio a 18. Essendo il Capoluogo e Ponte a Serraglio già coperte, le nuove telecamere saranno istallate: 3 in località Cafaggio, 2 al Parco della Pace di Fornoli, 1 a Benabbio nel parcheggio ed infine 1 a Fabbriche di Casabasciana. L’istallazione è prevista entro fine luglio. Il sindaco informa sulla concessione in gestione delle piscine di Villa Ada: "L’impianto natatorio – precisa – è stato affidato per 5 anni, rinnovabili, tramite bando ad una ditta di Roma, formata da due associazioni, che già hanno preso contatti e stanno cercando di reperire in loco il personale necessario. L’apertura della stagione estiva è prevista per i primi di luglio. La stessa ditta gestirà poi l’impianto coperto nei mesi invernali".

"Altra questione molto dibattuta ultimamente - aggiunge Michelini - riguarda l’affido della gestione del tennis Mirafiume, concessa con gara pubblica alla società "Tennis Padel Bagni di Lucca", che ha presentato un progetto che sarà realizzato entro la prossima stagione 2024, comprendente anche la costruzione di due nuovi campi per il Padel." Altra iniziativa la riapertura dell’Info Point nel centro storico affidato alla ‘Ottavio Viaggi’.

Infine la conferma che dal 1° settembre sarà aperta la nuova scuola della Scesta, che conta già le iscrizioni di oltre 50 alunni, residenti a San Cassiano e nella Val di Lima, suddivisi in scuola primaria e scuola dell’infanzia. "La nuova scuola di Scesta - sottolinea il sindaco Michelini - è un edificio moderno e sicuro. Una struttura accogliente, che contempla anche l’alloggiamento per la Protezione Civile".

Marco Nicoli