Interrogazione di Fantozzi su Campo di Marte

LUCCA"Rivedere le alienazioni dei tre stabili del Campo di Marte": a distanza di qualche mese il capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ha presentato di nuovo un’interrogazione al presidente Eugenio Giani in relazione alla vendita di tre immobili del Campo di Marte, tre padiglioni (il 6, il 7 e 13) che hanno ospitato importanti servizi sanitari e che sono stati inseriti nel piano delle alienazioni da parte della Asl Toscana Nord Ovest. Si unisce alla sua posizione anche il capogruppo di Fdi in consiglio provinciale Mara Nicodemo. "A seguito della mancata risposta, a tutti i livelli, alle nostre perplessità, torniamo a occuparci della questione – dicono Fantozzi e Nicodemo –. Siamo fortemente contrari a questa vendita per motivi sanitari, perché crediamo che non debba cambiare la destinazione d’uso di questi immobili, che devono restare nell’ambito dei servizi per la salute del cittadino, e anche per valutazioni economiche, visto che per ristrutturare questi padiglioni sono state spese ingenti somme che non verrebbero recuperate dalla cessione, locali usati fra l’altro per esigenze scolastiche, a causa di annose carenze anche in questo settore". Nella interrogazione si evidenzia, dati alla mano, il progressivo impoverimento dei servizi sanitari nel territorio della provincia di Lucca, che rischiano di essere ulteriormente colpiti se la vendita di questi tre edifici andasse in porto.