Intelligenza artificiale. Un successo l’evento con il Polo Fermi-Giorgi

L’auditorium del Palazzo delle Esposizioni di Piazza San Martino gremito di studenti e studentesse per l’incontro “L’era dell’intelligenza artificiale: rischi, opportunità, etica”, che si è tenuto ieri all’interno del progetto “Le parole della politica”, promosso dal polo scolastico Fermi Giorgi in collaborazione con Fondazione Banca del Monte di Lucca. Le classi quarte e quinte del polo scolastico hanno partecipato all’incontro sull’intelligenza artificiale con Valeria Lazzaroli, presidente di Ente nazionale per l’Intelligenza artificiale - Enia. Il progetto è coordinato dalla professoressa Maria Rosa Smedile, docente di diritto del Fermi-Giorgi.