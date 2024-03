Intelligenza artificiale. Oggi incontro aperto su rischi e vantaggi

Stasera alle 21 alla sede della Confartigianato, ci sarà un importante incontro incentrato sulla presentazione delle nuove opportunità per le imprese che stanno nascendo nel campo dell’innovazione tecnologica legata all’intelligenza artificiale ed alla realtà virtuale (VR). Si tratta di un evento unico le cui prospettive sono inimmaginabili, una vera e propria rivoluzione che ricorda, per importanza, l’avvento di internet ed avrà come relatori due veri e propri esperti del settore: Betty Colombo, regista VR e fotoreporter con trent’anni di esperienza ed Andrea Moscatelli, progettista ed ingegnere con esperienza pluriennale nel campo della

tecnologia e della divulgazione scientifico tecnologica, dell’azienda 3D Cyber. L’incontro, aperto a tutti, rappresenta un’importante opportunità per gli imprenditori. Per ulteriori informazioni telefonare agli uffici di Confartigianato n. 0583/47641.