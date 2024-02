Intelligenza artificiale e Carta dei diritti. Se ne parla domani alla sede del Cesvot

Intelligenza artificiale e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, se ne parlerà domani nella sede Cesvot in via Giuseppe Mazzini 70 dalle 10 alle 14, nell’evento organizzato dalla no profit Amigos do protocolo de Kyoto (Apk) Lucca. L’iniziativa, che vuole mettere in luce l’importante intersezione tra l’intelligenza artificiale e i diritti fondamentali dell’Unione Europea, riunirà esperti, accademici e attivisti per discutere le implicazioni legali, etiche e sociali di questo connubio sempre più rilevante. Partecipazione dell’onorevole Brando Benifei, eurodeputato italiano, relatore del Regolamento sull’intelligenza artificiale, già relatore ombra della commissione speciale sull’intelligenza artificiale nell’era digitale (Aida): nella sua attività parlamentare si occupa anche di occupazione, affari legali e costituzionali. Intervento del professor Massimo Buonomo, ex esperto global dell’Onu ed esperto di etica in intelligenza artificiale dell’International electrotechnical commission con base a Ginevra. Intervento della professoressa Daniela Piana dell’università di Bologna. Spazio per domande e dibattito con il pubblico. Networking e opportunità di collaborazione ([email protected]).