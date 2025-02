Installata nuova antenna 5G. Riesplode l’ira dei residenti: : "Non la vogliamo al cimitero"

Antenna 5G istallata, ripetitore della telefonia, a San Cassiano, frazione del comune di Bagni di Lucca. Come conseguenza ha ripreso fiato la protesta della popolazione, organizzata in comitato di cittadini che più volte avevano espresso la loro contrarietà all’impianto, stante anche il parere negativo dell’amministrazione comunale. Si tratta di un’antenna, ben visibile anche a distanza, di circa 30 metri adiacente al cimitero di San Cassiano. Molte in questi mesi erano state le prese di posizione avverse al progetto riguardante l’antenna, considerato l’impatto ambientale invasivo in una zona di montagna dall’alto valore paesaggistico e i timori per la salute pubblica. Anche la Conferenza Regionale dei Servizi, inizialmente aveva infatti deliberato contro l’installazione dell’antenna. Un parere nettamente negativo era stato già espresso dalla Autorità di Bacino che lo aveva ritenuto incompatibile con il Pai allo stato degli atti presentato. Anche l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – Settore Vincolo Idrogeologico – non avrebbe dato parere favorevole in quanto la richiesta di integrazioni documentali non era stata sufficientemente prodotta dalla società istallatrice.

"Non riesco a comprendere questa decisione, anche perché, a mio parere, il 5G non ha nulla a che vedere con la telefonia – afferma il consigliere comunale Claudio Gemignani, abitante bella zona – , proprio ora, tra l’altro, che è arrivata la fibra".

Il comitato dei cittadini appare deciso a portare avanti la sua battaglia. La controversa questione appare destinata a non placarsi tanto facilmente e si stanno valutando eventuali nuovi ricorsi presso gli organi e le istituzioni competenti.

Marco Nicoli