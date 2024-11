Insieme tutti i cori dell’alta Garfagnana per Santa Cecilia

Venerdì 22 novembre, in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, nella Pieve di San Pietro a Piazza al Serchio, alle ore 18, per la prima volta si esibiranno tutti insieme i cori e le corali dell’alta Garfagnana sotto la direzione di Virgilio Brega, che è stato anche l’ideatore e organizzatore di questo evento, insieme ai maestri e direttori degli altri gruppi corali. Con tutti i coristi e i maestri si è congratulato il parroco don Marcello Franceschi per questo importante e significativo evento religioso all’interno della Comunità parrocchiale Alta Garfagnana. Partecipano i cori di Piazza al Serchio, Borsigliana, Sillano, Gramolazzo, Verrucolette, Gorfigliano, San Michele, Sant’Anastasio e la corale di Piazza al Serchio.

Dino Magistrelli