"Insieme si può: giornata di inclusione e solidarietà a Castelnuovo di Garfagnana"

Sarà una mattinata di gioco, inclusione e divertimento per più di 100 studenti delle scuole secondarie della Valle del Serchio quella di domani alla Cittadella dello Sport “Yuri Micchi” - Parco Danilo Boschi di Castelnuovo di Garfagnana. Il titolo dell’iniziativa è “Insieme si può” e permetterà al mondo della scuola di incontrare il volontariato. Gli studenti si organizzeranno in squadre per giocare insieme e parteciperanno alla rappresentazione dei lavori di gruppo, alla presentazione delle associazioni e alla premiazione finale. Il ritrovo è alle 8.30 e la chiusura prevista per le 13 dopo le premiazioni.

L’iniziativa è promossa dalla Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana con la collaborazione della Asl, nell’ambito del Laboratorio orientato al self empowerment. Vede l’adesione e la partecipazione del Tavolo Istituzionale per le Disabilità Valle del Serchio, del Comitato Foresta dei sogni, del GVS Barga, del Filo di Arianna e di Cefa Basket di Castelnuovo. E conta anche sul sostegno della Fondazione per la Coesione sociale, l’ente di scopo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che opera nel welfare.

La manifestazione ha diversi obiettivi: sensibilizzare i giovani alla solidarietà e valorizzare la funzione educativa del volontariato; fornire agli studenti un’occasione per sperimentarsi in una giornata di condivisione e di approcciarsi concretamente alle associazioni impegnate in progetti di inclusione e sulla disabilità che rappresentano anche possibili opportunità per l’attivazione di future alternanze scuola-lavoro. Ma anche costruire legami territoriali stabili fra scuola, enti di terzo settore e altre istituzioni.