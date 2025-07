"Insieme si può". Giochi e attività inclusive in ricordo della dottoressa Bani

A Castelnuovo si è svolta la giornata "Insieme si può", dedicata quest’anno alla dottoressa Annalisa Bani, medico psichiatra dell’Azienda USL Toscana nord ovest, prematuramente e tragicamente scomparsa lo scorso mese di gennaio in un incidente stradale. L’iniziativa, arrivata quest’anno alla terza edizione, era stata fortemente voluta proprio dalla dottoressa Bani, nella sua veste di coordinatrice referente per i disturbi dello spettro autistico. Nell’occasione è stata anche consegnata alla sua famiglia, a nome del Tavolo per la Disabilità e della Zona Distretto valle del Serchio, una targa con scritto "…Grazie Annalisa per il tuo lavoro, la tua dedizione, la tua professionalità; grazie per il tuo entusiasmo, per ciò che ci hai insegnato e per ciò che ci hai lasciato; grazie per averci insegnato che insieme si può..". L’iniziativa, all’impianto sportivo-ricreativo Danilo Boschi è stata caratterizzata da giochi inclusivi e attività di squadra all’insegna della partecipazione, del benessere. La giornata era promossa dal Tavolo per la Disabilità della Valle del Serchio, con il coinvolgimento delle scuole superiori, del volontariato e di molti ragazzi seguiti nei percorsi dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Tra i presenti il direttore di Zona distretto Fabio Costa, la responsabile dell’unità funzionale Servizio sociale non autosufficienza e disabilità Maela Pedri, il responsabile della Salute mentale adulti Mirko Martinucci, le assistenti sociali dell’area disabilità/salute mentale, gli operatori aziendali dell’equipe autismo, il consigliere regionale Mario Puppa, la presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana Raffaella Mariani, il consigliere Rebecca Moscardini per il Comune di Castelnuovo e varie associazioni del territorio, coinvolte nel tavolo istituzionale per la disabilità e nelle varie iniziative di inclusione di persone con disabilità.

Dino Magistrelli