Insieme contro i tumori. Prevenzione oncologica. L’esempio di Minucciano

Il comune di Minucciano all’avanguardia nella prevenzione oncologica con la II edizione dell’incontro "Salvaguarda il tuo seno", svoltosi a Gramolazzo), nel salone congressi della Banca Versilia Lunigiana Garfagnana, con la presenza di un buon numero di donne.

Il convegno ha avuto come relatori i medici dell’unità multidisciplinare di senologia della zona di Lucca che ha come responsabile il dottor Aroldo Marconi, con l’organizzazione e il coordinamento dell’assessore comunale di Minucciano Anna Paladini. Sono intervenuti, oltre al dottor Marconi, i medici Eugenia Picano direttore della radiografia senologica, Simona Giovannelli oncologa, Marina Lucchesi chirurgo senologo, Eleonora Monteleone radioterapista, Lucia Da Valle psicologo. Erano presenti, oltre al sindaco Nicola Poli e all’assessore Anna Paladini, Maria Stella Adami direttrice del dipartimento di medicina generale dell’ Usl Toscana Nord-Ovest, Fabio Costa direttore della Zona Distretto della Valle del Serchio, Raffaella Mariani presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, le responsabili dell’Associazione Il ritrovo di Roberta Odv di Pontecosi di Pieve Fosciana, che operano in tutta la valle. E’ stata sottolineata l’importanza dell’adesione agli screening per una diagnosi precoce, per interventi chirurgici meno invasivi e guarigioni con percentuali sempre più alte.

"Come Amministrazione - commenta l’assessore Anna Paladini- siamo rimasi soddisfatti del buon svolgimento del convegno. Abbiamo già in mente la terza edizione e stiamo pensando di estendere l’invito di partecipazione alle donne dei Comuni limitrofi".

Come messaggio e invito alla prevenzione dei tumori femminili le due squadre di calcio del comune di Minucciano, quella dei Diavoli Neri di Gorfigliano, militante in Prima Categoria e New Team, in Terza Categoria, sono scese in campo, nella partita di campionato, con i giocatori che avevano la fascia rosa al braccio.

