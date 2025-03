"Inquinanamento da PFAS". Un incontro su rischi e salute

"Inquinamento da PFAS. Cos’è e quali sono i rischi per la nostra salute". Il movimento ambientalista di Fornaci La Libellula, insieme a vari gruppi ambientali tra cui i Custodi degli Alberi del Suolo, ma anche l’osservatorio Rifiuti Zero di Barga e con il patrocinio del comune di Barga, organizza per venerdì un incontro che si terrà alle 21 nelle sale parrocchiali di Fornaci di Barga. Interverrà Tommaso Panigada del Forum Lucca acqua pubblica e SI-cura. Una classe di inquinanti che sta destando sempre più preoccupazione a livello globale, e non solo nazionale, è rappresentata dalle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). L’accumulo dei PFAS nell’organismo umano ha effetti tossici e può essere correlato a patologie neonatali, diabete gestazionale e, in caso di esposizione cronica, formazione di tumori. Alcuni PFAS sono stati classificati anche come potenziali interferenti endocrini.

L. G.