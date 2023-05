"Inps ha negato la Naspi ad alcuni dipendenti della Latteria San Ginese"

"Ad alcuni dipendenti della Latteria San Ginese è stata negata la Naspi, Comune e Regione devono intervenire subito". E’ l’appello della Lega capannorese, con i consiglieri Salvadore Bartolomei, Domenico Caruso (nella foto), Gaetano Spadaro, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini. "Siamo venuti a conoscenza - proseguono gli esponenti del Carroccio - che ad alcuni dipendenti della Latteria San Ginese, l’Inps avrebbe comunicato il rifiuto del pagamento della Naspi, ovvero dell’indennità di disoccupazione che doveva essere riconosciuta una volta terminato il periodo della cassa integrazione. Non sappiamo i motivi precisi del rifiuto, poiché l’istituto di Previdenza ha fatto riferimento solo alla mancata sussistenza dei non meglio specificati requisiti previsti da una circolare del 2022, ma siamo certi che si tratti di un equivoco, atteso che i lavoratori della San Ginese hanno diritto a percepire la Naspi trattandosi, nel loro caso, di perdita involontaria dell’occupazione".

"Auspichiamo - è questa la richiesta dei consiglieri della Lega - che l’amministrazione comunale di Capannori e la Regione Toscana intervengano immediatamente in appoggio a sindacati e lavoratori ponendo in essere la necessaria interlocuzione con l’Inps affinché possa rivedere la propria determinazione riconoscendo ai lavoratori il pagamento. Crediamo che il coinvolgimento delle istituzioni e dell’opinione pubblica sia indispensabile per la salvaguardia dei posti di lavoro".

Fin qui i rappresentanti del partito di Salvini. Sulla San Ginese, inoltre, non si sono più avute notizie su eventuali acquirenti.

Ma. Ste.