Innovazione grazie al riciclo. La Lucchesia tra i premiati

Gli appendini di Naturanda, prodotti dalla Cartiera Bartoli di Capannori e la vernice in grafene di Bedimensional di Genova. Sono questi i prodotti innovativi e sostenibili 2023 premiati nell’ambito della tre giorni di formazione dedicata ai “10 Passi Rifiuti Zero“. Gli appendini, realizzati in cartoncino rigido proveniente completamente da riciclo, offrono un’alternativa sostenibile a quelli tradizionali in plastica, metallo o legno. Questi oggetti a lunga durata si integrano perfettamente nel contesto della moda, contribuendo a fronteggiare il problema crescente degli abbigliamenti usa e getta.

Oltre ai vincitori, la giuria ha riconosciuto undici prodotti finalisti, tra cui Murania (Venezia), che realizza l’elegante penna artigianale in vetro e ottone ricaricabile rifinita a mano; i detergenti biologici e alla spina Biolù (Lucca) e Poolito (Milano); il pannello multistrato Papembood (Pistoia); la saponetta “Gocce di sapone“ realizzata con lo scarto dell’olio di canapa di Green Italy (Torino); i pannelli da bioedilizia realizzati con la raccolta di tappi in sughero di ArtiMestieri (Cuneo); la “casetta per il compostaggio collettivo“ di Daccapo, la stoviglioteca Mama Quilla (Lucca) e il telo per pacciamatura in iuta e lana di Jutatex (Santa Maria a Monte, Pisa).

Queste eccellenze si uniscono alla Vetrina dei Prodotti Rifiuti Zero, visibile online e presso gli uffici del Centro Ricerca nel Parco Scientifico di Segromigno Monte. Inoltre è stata lanciata la Confederazione delle Imprese verso Scarto Zero.

Ma. Ste.