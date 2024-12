Innovazione digitale. I bandi della Regione

Oggi pomeriggio alle 16,30 l’Unione Comuni Garfagnana, in qualità di Ente capofila per l’attuazione della Strategia di Area Interna "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese", ha promosso un incontro online per presentare i bandi pubblicati dalla Regione Toscana e le opportunità di innovazione digitale per imprese e associazioni di categoria che operano in aree interne. I bandi rientrano all’interno del Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 della Regione Toscana che, attraverso una Strategia Regionale per le Aree Interne continua ad investire per il rilancio e la crescita dei territori fragili e periferici. Essi sono diretti nello specifico: alle Cooperative di Comunità già costituite, per il rafforzamento dei servizi digitali; agli organismi di gestione dei Centri commerciali naturali per l’adozione di applicazioni e tecnologie digitali; e infine alle imprese che operano nei piccoli borghi per processi di digitalizzazione.

In tutti e tre i casi è possibile presentare domanda fino alle ore 16 del 15 febbraio 2025. Ulteriori informazioni possono essere reperite nella sezione "L’Europa sulla Montagna Toscana" sul sito di Anci Toscana. Si tratta di un’occasione importante per venire a conoscenza delle opportunità che la Regione Toscana mette a disposizione delle realtà che operano sul territorio della nostra area per guidare la trasformazione digitale e permettere di operare in un mondo sempre più veloce e interconnesso cogliendo le sfide innovative che la tecnologia mete a disposizione.

Dino Magistrelli