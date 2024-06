Inizia l’era del sindaco Del Chiaro. Menesini eletto all’unanimità presidente del consiglio comunale

Con l’insediamento del Consiglio Comunale inizia ufficialmente l’era Del Chiaro per Capannori, la nuova amministrazione uscita vincitrice dai risultati delle elezioni dell’8 e 9 giugno scorsi guiderà il governo comunale fino al 2029.

È alla presenza dei tanti cittadini, accorsi ad assistere alla prima seduta del Consiglio Comunale, che si è svolto il giuramento del sindaco Giordano Del Chiaro (nella foto di Alcide) e la presentazione della Giunta, momenti cruciali preceduti dall’elezione alla carica di presidente del Consiglio Comunale dell’ex sindaco di Capannori, nonché presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini; seguito dall’elezione di Lido Moschini alla carica di vicepresidente, entrambi eletti all’unanimità.

Un fatto, che come ricordato dal presidente Luca Menesini, rappresenta una novità: "Vorrei esprimere il mio ringraziamento per la fiducia, l’elezione del presidente e del vicepresidente all’unanimità sono un fatto nuovo e importante che ci mette di fronte ad una grande responsabilità: quella della conduzione di questi lavori. Il Consiglio Comunale rappresenta la massima assise della città, il luogo nel quale ci si confronta su quelle che sono le idee e i progetti per il futuro e quindi sarà mio compito, come presidente, gestirlo con la massima imparzialità per favorire il dibattito e il confronto per il bene della nostra comunità. Questo deve essere un luogo dove affrontiamo quelle che sono, da un punto di vista di pensiero e di elaborazione, le sfide che la nostra città ha per il futuro e lo dobbiamo fare in un contesto nel quale dobbiamo ridare valore al Consiglio Comunale".

Commosso anche il commento di Lido Moschini dopo la sua elezione: "Nel momento in cui assumo l’incarico di vicepresidente del Consiglio Comunale desidero in primo modo ringraziare tutti i consiglieri comunali che mi hanno dato la possibilità di ricoprire questa importante carica istituzionale. Il mio impegno politico da oggi in poi assume un significato molto diverso, il ruolo di vicepresidente è un incarico di responsabilità che onoro ma che soprattutto assumo con onestà, scrupolosità, spirito di servizio, rispetto, imparzialità e grande entusiasmo. Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di poter espletare al meglio il proprio mandato attraverso il potere di indirizzo e di controllo che ci è stato affidato".

Dopo l’elezione delle due massime cariche del Consiglio Comunale, i lavori sono proseguiti con il giuramento del sindaco Giordano Del Chiaro, a cui è seguita la presentazione della squadra di governo.

"Non mi chiedo se è facile o difficile, ma se è necessario o meno – ha commentato il sindaco Giordano Del Chiaro – Faccio mie queste parole del sociologo Danilo Dolci in apertura del primo consiglio comunale per condividere con tutti voi l’approccio con cui governeremo Capannori a partire da oggi: quello di realizzare ciò che è necessario perché i cittadini di Capannori possano vivere meglio, a prescindere dal livello di difficoltà. Con oggi il Comune torna operativo in tutte le sue funzioni, un passaggio fondamentale per poter lavorare fin da subito ai tanti progetti e servizi che i cittadini con il loro voto ci hanno detto di volere. Oggi inauguriamo un nuovo corso e diamo via a un progetto amministrativo e politico che poggia le proprie basi sulla solidità di quanto realizzato e che si propone di proiettare Capannori nel futuro provando ad anticipare i tempi e a cogliere le sfide più complesse per guidare i processi e mai subirli".

Infine, l’elezione della commissione comunale elettorale e della Commissione Comunale per la formazione ed aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

Andrea Falaschi