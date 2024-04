Ingegnere, biologo, chimico. Le posizioni aperte in Acea

La multiservizi Acea, che si occupa di gestione idrica, vendita energia elettrica e gas, trattamento rifiuti, ha aperto numerose posizioni in azienda. Le opportunità riguardano diverse regioni, tra cui anche la Toscana, dove si cerca personale per due società del gruppo: Ingegnerie Toscane e Acquedotto del Fiora. Per quanto riguarda Ingegnerie, si ricercano un assistente direzione lavori e progettazione ed un assistente al Cse per l’area impianti. Le sedi di lavoro sono Firenze o Pisa. Invece, per Acquedotto del Fiora, che gestisce il servizio idrico nella Toscana meridionale (la sede è a Grosseto), si ricercano i seguenti profili: ingegnere ambientale, perito chimico, biologo di laboratorio, operatore addetto asset management. Per candidarsi: jobs.acea.it.