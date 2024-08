Mano schiacciata per un giovane operaio nel turno di notte in cartiera: trasferito in ospedale

Lucca, 30 agosto 2024 – Paura per un operaio 23enne in una cartiera a Lucca. Il giovane era nel turno di notte e stava lavorando quando è rimasto ferito a una mano, schiacciata da un macchinario.

Sono stati i colleghi che in quel momento erano in turno con lui a dare l’allarme al 118. Nell’azienda in via del Brennero è arrivata l’automedica di Lucca e un’ambulanza della Croce Verde del capoluogo. Il personale sanitario ha valutato l’infortunio in codice rosso per dinamica. Il giovane è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale pisano di Cisanello per le valutazioni del caso.