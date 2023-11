Infopoint dell’Aism al San Luca. Aiuto contro la sclerosi multipla

Nuovo infopoint dell’Aism - Associazione italiana sclerosi multipla è stato attivato in questi giorni all’ospedale San Luca vicino all’ambulatorio sclerosi multipla, che dipende dalla struttura di Neurologia diretta dal dottor Marco Vista.

“Grazie anche alla preziosa collaborazione che si è sviluppata con la direzione del presidio ospedaliero nonché della direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest – spiegano il presidente della sezione Aism di Lucca Andrea Cupini e la vicepresidente Serena Giovanelli - è stato possibile realizzare questa postazione, che viene presidiata a cadenza settimanale dai volontari della nostra associazione e permette a chi è coinvolto o deve essere coinvolto nei percorsi legati a questa patologia di avere immediato accesso alle risorse di Aism (sezione, osservatorio nazionale e numero verde) in termini di orientamento, supporto e affiancamento, su diverse tematiche, relative alla quotidianità con la sclerosi multipla, rendendo sempre più persone consapevoli sui propri diritti, possibilità e funzionamento della rete dei servizi”.

“Negli ultimi mesi – continuano Cupini e Giovanelli - la sezione provinciale AISM di Lucca, che conta circa 140 iscritti, ha incontrato all’interno del centro clinico del San Luca, le neurologhe che si occupano in maniera specifica del centro sclerosi multipla, Patrizia Maritato, Maria Rosaria Renna e Cinzia Lucchesi, con la mail dedicata [email protected]. Grazie a questo incontro sono state gettate le basi di una solida collaborazione fra il centro sclerosi multipla e l’AISM che, a vantaggio delle persone affette da questa malattia, garantirà un confronto costante, con l’obiettivo comune di valorizzare il centro SM di Lucca come punto di riferimento e di partenza per una completa presa in carico dei pazienti nel proprio ambito territoriale”. La sede della sezione AISM di Lucca, in via Filippo Maria Fiorentini, 25, a Lucca, è sempre attiva e raggiungibile per supportare tutte le persone coinvolte in questa problematica.