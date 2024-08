MONTECARLO

A Montecarlo, per il prossimo anno scolastico 2024-2025, sarà garantito il servizio di pre accoglienza presso la scuola dell’Infanzia Marconi. Si tratta di un servizio che i genitori hanno sollecitato. Riguarda, come noto, la presenza di adulti che sorvegliano e vigilano sull’ingresso alle attività didattiche per quegli studenti che dovessero arrivare prima in base agli orari di lavoro dei genitori o per altre ragioni.

Chi ha bisogno di portare all’asilo i figli prima delle 8, (ora in cui in alcune fabbriche comincia il turno), con questo servizio lo può fare.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro le ore 12 del prossimo 20 agosto. Adesso i genitori che sono interessati ad usufruire di questa opzione devono procurarsi il modulo (c’è anche sul sito del Comune) e riempirlo, consegnandolo poi in Comune alla mail [email protected].

Dall’Ente precisano che non potranno essere accolte più di 15 adesioni tra quelle che arriveranno all’indirizzo mail

in oggetto, quindi farà fede l’ordine di arrivo.

M.S.