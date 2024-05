Indro Marchi presenta “Si Cambia“. Volti nuovi e storici collaboratori in vista delle prossime amministrative

Presentata al Teatro colombo di Valdottavo la lista "Si Cambia" che candida sindaco Indro Marchi, 54 anni, funzionario del Ministero degli Interni, consigliere comunale in carica e a vice sindaco Francesco Poggi. La lista presenta candidati di estrazione politica trasversale e diversi ex amministratori accanto, fra cui Poggi già sindaco 2004 al 2014. e consiglieri comunali uscenti di opposizione. Ecco i candidati: Patrizia Antonini, 59 anni, commerciante, residente a Coreglia ma originaria di Anchiano. Cristina Benedetti, 56 anni, residente a Cerreto, sposata con due figli, laureata in Medicina Veterinaria.

Consigliere ed assessore dal 2004 al 2014. Elio Bertagna, 64 anni, new entry di Chifenti. Yamila Bertieri, 42 anni, residente a Diecimo, sposata con Alessandro e mamma di due bambini9, consigliere uscente con il gruppo "Orgoglio Comune". Lorenzo Bertolacci, 36 anni, residente a Cerreto, sposato con due figli. Consigliere comunale di minoranza da dieci anni. Volontario della Misericordia di Borgo a Mozzano. Alfredo Gimbri, 32 anni, Diecimo, giovane attivo nel mondo dello sport. Maria Lotti, 70 anni, medico di famiglia in pensione, sposata, madre e nonna. Joseph Lucchesi, 28 anni, residente a Corsagna. Laureato in ingegneria aerospaziale all’Università di Pisa, lavora a Marlia come project manager in una azienda multinazionale del settore cartario. Carlo Meconi, 47 anni, residente a Valdottavo, sposato e padre di tre figli. Diplomato come perito industriale. Presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Valdottavo. Paola Petri, 51 anni, residente a Valdottavo, sposata con e madre di due figlie.

Svolge la professione di avvocato da oltre 20 anni e si occupa sia della materia penale, sia di quella civile. Cristiana Pieroni, 61 anni, residente a Valdottavo, già assessore servizi sociali e sanità dal 1995 al 1999, presidente consiglio comunale e vicesindaco dal 2004 al 2014. Nico Quilici, 50 anni, residente a Piano della Rocca, sposati con un figlio. Dipendente di Cartiere Carrara, in passato membro della R.S.U.. Attivo nel mondo dello sport.

