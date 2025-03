Incuria al cimitero. Commerciante accusa il Comune

Stavolta la protesta non riguarda i numerosi e, purtroppo, continui furti al cimitero di Altopascio (ma la stessa piaga è presente in tutti i camposanti della Piana), bensì la manutenzione e la cura. Alessandra Maltagliati, notissima commerciante, titolare della storica gioielleria Reggiani in centro, in via Cavour, attacca: "Va bene che i morti non votano e non si lamentano, ma i loro familiari sì e in ogni caso non è tollerabile che un luogo sacro, dove la gente si reca a trovare i propri cari si caratterizzi per erba alta, che si annida tra le sepolture a terra, piante infestanti, marciapiedi sporchi. Ma è possibile – aggiunge l’imprenditrice, – che noi che frequentiamo il camposanto vediamo tutto ciò e chi dovrebbe provvedere no? E’ anche una questione di decoro urbano. Penso che un Comune – ribadisce Maltagliati, – dovrebbe sentire in maniera particolare l’esigenza di tenere pulito. Qualcuno mi dirà che la manutenzione è demandata ad altri? Ma gli assessori dovrebbero verificare se è tutto a posto o meno. Avevo segnalato ad alcuni consiglieri di maggioranza la situazione – spiega Alessandra Maltagliati – e penso che se ne siano fatti carico. Però è tutto uguale a prima. Siamo diverse famiglie che esprimono questa doglianza, bisogna intervenire concretamente e subito. Perché vedete – conclude la commerciante – i furti e i vandalismi sono opera di persone bieche che però non è semplice cogliere sul fatto e capisco che non sia realistico disporre una telecamera per ogni tomba. Ma tenere pulito dipende solo da chi ha in gestione il cimitero. Paradossalmente sui furti non ci si può fare nulla, rasare le piante infestanti e tagliare l’erba invece è possibile e persino semplice".

Massimo Stefanini