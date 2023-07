Incoronazione a “Maestrod’olio“ Fattoria di Fubbiano è la vincitrice

“ExtraLucca Summer Edition“ festeggia la sua nona edizione. L’evento è organizzato dall’associazione Maestrod’olio, di cui è presidente Fausto Borella, per mettere in luce uno degli oli più buoni d’Italia: l’olio lucchese.

Ieri mattina nel loggiato di Palazzo Pretorio, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione ha evidenziato i vantaggi del far conoscere l’olio nel mondo. Con questo scopo il concorso annuale che viene organizzato da “ExtraLucca“ mira infatti a selezionare i migliori oli del territorio. Dopo 423 campioni degustati, di 187 rispettive aziende partecipanti è stato decretato il vincitore della corona “Maestrd’olio“: la Fattoria di Fubbiano, premiata per la forte attenzione al lavoro e al territorio durante gli anni e la grande ricerca tecnologica che hanno portato la tenuta ad ottenere un grande risultato.

"Questa iniziativa cresce ogni anno di più, voglio far risaltare questi prodotti di alta qualità - sottolinea Fausto Borella - far apprezzare al turista che ama essere coccolato, sapori di valore sia in un ristorante stellato, di cui vantiamo a Lucca, sia in una trattoria più semplice e accessibile". L’obiettivo del progetto, che ormai da nove anni si svolge sul nostro territorio, è, come spesso ha sottolinato il presidente di “Maestrd’olio“, far conoscere le qualità lucchesi in italia e nel mondo. Da quest’anno viene annunciata anche la collaborazione con “il Mercatino del pesce“ di Lucca, proprio per rafforzare il valore che ha la qualità, offrendo i loro prodotti accompagnati, ovviamente, dall’olio giusto.

I complimenti arrivano anche dal primo cittadino Mario Pardini e dall’assessore al turismo Remo Santini che si dicono contenti di "collaborare con chi ha grandi idee e grande stima della città". Presenti anche i rappresentati delle tenute menzionate per merito dal concorso, sia per l’olio prodotto che per il grande lavoro di valorizzazione della qualità. La manifestazione, che prosegue fin al 31 luglio, è volta a favorire le aziende locali e il turismo, ma non solo: infatti, la collaborazione è anche con le scuole, dove si inizia un’educazione alimentare già dalle elementari, per consapevolizzare i giovani. Insomma, “ExtraLucca“ è attaccamento al territorio, valorizzazione, voglia di emergere e molto di più.

Rebecca Graziano