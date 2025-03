Incontro sul diabete mellito di tipo 2. Conferenza di Ballanti e Santi Scanu

Unitre Barga propone per lunedì 17 marzo alle 17 alla Sala Colombo in Via del Giardino, uno speciale appuntamento dedicato alla salute. Essere informati, infatti, è il primo passo per prendersi cura della nostra persona. Il dottor Daniele Ballati, insieme alla dietista Laura Santi Scanu, parlerà di diabete mellito di tipo 2, della sua gravità spesso sottovalutata e dell’importanza dell’alimentazione nella prevenzione e nella terapia di questa malattia metabolica in continua crescita nella popolazione. Per conoscere tutte le attività di Unitre Barga consultare www.unitrebarga.it